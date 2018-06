Trois salariés sur quatre ont l’impression de ne plus avoir assez de temps au quotidien

Le sentiment de courir partout, de plus en plus. De manquer de temps au quotidien. De ne plus avoir de temps pour soi, grignoté par la sphère professionnelle. Le baromètre OPE (Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise) de la Conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale, publié ce mardi, et réalisé en partenariat avec l’Unaf (Union nationale des associations familiales), montre que les salariés ont, de plus en plus, l’impression de "manquer de temps" au quotidien.





Ils sont en effet 72% à dresser ce constat. Un score qui avait baissé en 2016 (68% des salariés), et qui grimpe à nouveau.