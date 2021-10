Troisième dose de vaccin anti-Covid : "Il faut profiter de la vaccination contre la grippe"

Le vaccin contre le Covid dans un bras et celui contre la grippe dans l'autre. Après la confirmation, la semaine dernière par la Haute autorité de santé (HAS) que cette solution ne comporte aucun danger, des médecins encouragent les Français à opter pour ce "deux en un" afin d'être protéger efficacement contre chacune de ces épidémies.

"Il faut profiter de la période de la vaccination contre la grippe qui va s'amorcer à la fin du mois d'octobre, pour que les 10 à 15 millions de Français de plus de 65 ans ou ayant des comorbidités fassent cette troisième dose contre le Covid-19", a ainsi expliqué référent Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches sur franceinfo . Et de détailler : "Il faut qu'il y ait le moins de formes sévères qui nécessitent une hospitalisation. S'il n'y pas de surcharge à l'hôpital, il n'y aura pas de restriction et ce sera une bonne nouvelle."

"Concrètement, les deux injections peuvent être pratiquées le même jour", mais à deux endroits du corps distincts, avait précisé dans un communiqué la HAS le 27 septembre dernier. Et dans le cas contraire, il n'y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations, précise la HAS. Qualifiant cette recommandation de la HAS de "bonne nouvelle", le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait précisé dans la foulée que "nous avons encore à la valider", indiquant qu'il préciserait les choses "dans les tout prochains jours".

Pour rappel, la campagne de vaccination contre la grippe débutera le 26 octobre. "Or la majeure partie des publics prioritaires ciblés (...) est également concernée par l'administration d'une dose de rappel", souligne la HAS. "J'ai commandé beaucoup plus de vaccin anti-grippal que l'année dernière", a assuré Olivier Véran, en indiquant que "10 millions de doses" seraient disponibles "dans les frigos des pharmacies au moment où la campagne vaccinale commencera, à la fin de la troisième semaine d'octobre".