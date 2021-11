3e dose : une campagne ouverte dès début décembre pour les 50-64 ans

Pour les 50 ans et plus, le rappel est aussi à l'ordre du jour. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 9 novembre, l'élargissement prochain de la 3e dose aux personnes âgées de 50 à 64 ans.

Avec ce constat, le Président a ainsi annoncé que pour les Français âgés de 50 à 64 ans, une campagne de rappel sera lancée début décembre. "Nous avons saisi les autorités scientifiques afin qu'elle puisse nous indiquer dans les tout prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre", a-t-il ajouté. Selon des sources concordantes auprès de TF1 et LCI, pour les 50-64 ans éligibles à la dose de rappel à partir de décembre, le pass sanitaire pourrait aussi être ensuite soumis à la condition de cette injection. La date n'a toutefois pas encore été fixée.

"Toutes les études montrent en effet que six mois après le vaccin, l’immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente", a-t-il insisté. Les personnes de moins de 65 ans "voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps", a-t-il mis en garde, indiquant que "plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans".

La troisième dose n’est ouverte pour l’heure qu’aux plus de 65 ans et aux plus vulnérables - à savoir les personnes en situation d’obésité, mais aussi victimes de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires et de diabète sévère. Emmanuel Macron a estimé qu’"il faut aujourd’hui accélérer" cette campagne vaccinale qui avait été lancée à la fin de l’été à destination de ce public.

"Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant", a-t-il lancé, rappelant qu’il est possible de recevoir le vaccin anti-Covid en même temps que celui contre la grippe. À compter du 15 septembre, l’obtention du pass sanitaire sera conditionnée à l’administration de cette dose de rappel pour les plus de 65 ans, au risque de le voir désactivé.

Quant aux personnes atteintes de comorbidités, elles sont fortement invitées à recevoir une troisième dose, mais elles ne se verront pas privées du pass sanitaire si elles ne le font pas, précise l’Élysée juste après l’allocution du chef de l’État.

Selon les dernières données du ministère de la Santé en date du 4 novembre, près de 45% des 7,7 millions de personnes éligibles à une dose de rappel l’ont reçue, soit 3,3 millions de personnes.