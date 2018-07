"Trop fort !", "respect !" Pourquoi les évasions de bandits comme Redoine Faïd fascinent tant

Le personnage est populaire. Et cela peut s’expliquer en partie par sa personnalité. Celle d’un homme séducteur, chaleureux, en quête de célébrité, avec un fort narcissisme. "A chaque fois que je l’ai vu, il donnait l’impression de vouloir raconter, écrire sa vie", racontait dimanche sur LCI le journaliste de Marianne Frédéric Ploquin. "Il s’est toujours vu comme une icône. Dans sa tête, il voulait être sacré un jour roi de l’évasion. Avec cette évasion, 'propre', sans blessés, il confirme aujourd’hui sa réputation." La popularité du personnage est d’autant plus facile à asseoir, que comme l’indique sur LCI Jérôme Pierrat, journaliste auteur d’un livre d’entretiens avec Redoine Faïd, ce dernier n’a "pas un profil de gangster violent", et ses méfaits sont "réalisés sans violences, sans coups de feu".





L’homme n’est pourtant en rien un saint. Petite frappe, auteur de multiples braquages, prise d’otages, et impliqué dans la mort d’une policière municipale, Aurélie Fouquet, dans le braquage raté d’un fourgon sur l’A44, en 2011 – un motif pour lequel il n’a cependant pas été condamné, et qu’il a toujours nié. Mais Redoine Faïd, qui en plus adore courir les plateaux télévisions, bénéficie donc d'une image de méchant sympathique, un peu fanfaron, débrouillard, qui fait la nique au système, "astucieux", glisse même Nicolas Belloubet la ministre de la Justice... Tout pour en faire une figure populaire.