Trump dit en avoir un gros..., mais il existe vraiment le "bouton nucléaire" ?

Un "bouton nucléaire" à portée de main. C'est ce qu'assure avoir le président nord-coréen Kim Jong-Un. Du côté des Etats-Unis, on n'hésite pas à surenchérir : Donald Trump affirme avoir ce même bouton mais en "plus grand et plus puissant". Une guerre des mots qui peut faire sourire (ou pas) mais qui fait référence à l'arme la plus puissante au monde. On imagine facilement un bouton poussoir, rouge vif, forcément, sur lequel il suffirait d'appuyer pour voir décoller une bombe atomique. Et boum. Un scénario digne d'un film de science fiction … Alors mythe ou réalité ?