"Tu doutes toujours" : après le drame de Naomi, une opératrice du Samu raconte son quotidien

Marie reconnaît cependant qu'avec les conditions de travail qu’elle a connues, "un appel comme celui de Naomi Musenga, un mal de ventre, j’aurais dirigé vers la bobologie". Pour plusieurs raisons. D’abord, le rythme de travail, qui fait que les assistants de régulation passent plus ou moins de temps avec les patients. "On est toujours en sous-effectif et du coup, c’est toujours le rush", raconte Marie. "A Paris, on reçoit environ 3.000 appels par jour et on était deux ou trois à répondre. Et quand tu commences à être noyée sous un flot d’appels, que tu vois la liste de ceux qui s’amassent derrière, il y a des cas où tu juges qu’il ne faut pas passer trop de temps", souligne-t-elle. "Une dame qui parle de mal de ventre, tu te dis que tu ne vas pas y passer trois heures, et tu la renvoies vers la bobologie." D’autant, ajoute Marie, que "certains 'symptomatisent' beaucoup. Ils vont crier, pleurer. On nous l'apprend en cours. Et du coup, un appel avec de grands pleurs ou des hurlements ne signifie pas forcément une urgence vitale pour nous."