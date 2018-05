"Tu flippes car ce sont des erreurs comme ça que tu ne veux pas faire" : une opératrice du Samu raconte son quotidien

"On doit faire réguler tous les appels par un médecin. Notre job, comme opérateur, est de déterminer au bout du fil si c’est une urgence vitale, ou si cela relève de la 'bobologie'. Je parle avec la personne, je lui pose des questions, et ensuite soit je la dirige vers les médecins des urgences vitales, soit je le dirige vers la permanence des soins, ce sont les médecins de la bobologie." Un rôle d’aiguilleur, donc. Essentiel, cependant. "Ensuite, le médecin parle au patient, lui pose des questions, il fait un diagnostic plus poussé. En fonction, il peut la renvoyer sur son médecin généraliste, soit sur SOS médecins. Mais une téléopératrice au Samu de Paris ne peut pas prendre la décision elle-même de dire 'allez chez SOS médecins.'"





Marie reconnaît cependant, qu'avec les conditions de travail qu’elle a connues, "un appel comme celui de Naomi Musenga, un mal de ventre, j’aurais dirigé vers la bobologie". Pour plein de raisons. D’abord, celle du speed, qui fait que les assistants e régulation passent plus ou moins de temps selon le cas qu’ils pensent avoir. "On est toujours en sous-effectif et du coup, c’est toujours le rush", raconte Marie. "A Paris, on reçoit environ 3.000 appels par jour, et on était deux ou trois à répondre. Et quand tu commences à être noyée sous un flot d’appels, que tu vois la liste de ceux qui s’amassent derrière - ils se mettent en 'salle d’attente' -, il y a des cas où tu juges qu’il ne faut pas passer trop longtemps", souligne-t-elle. "Une dame comme ça qui parle de mal de ventre, tu te dis que tu ne vas pas y passer trois heures, et tu la renvoie vers la bobologie." D’autant, ajoute Marie, qu’"il y a aussi certains groupes qui symptomatisent beaucoup. Ils vont crier, pleurer. On nous l'apprends en cours. Et du coup, un appel avec des grands pleurs ou des grands hurlements, ce n’est pas forcément une urgence vitale."