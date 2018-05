TuSerasUnHommeMonFils : une campagne pour ne pas faire de son fils un gros macho

La Fondation des femmes, déjà à l’origine du mouvement #MaintenantOnAgit, porté par les artistes françaises, en février, veut en effet sensibiliser les hommes et les "futurs hommes" sur les "valeurs propices à favoriser l’égalité hommes et femmes dans la société." La campagne de pub et le petit film sont diffusés à partir du 30 mai et durant le mois de juin sur les chaînes de télévision.