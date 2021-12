Uber, Deliveroo, Bolt : l'UE veut améliorer le statut des travailleurs des plateformes numériques

Depuis plusieurs années, les affaires judiciaires pleuvent autour des travailleurs des plateformes numériques, comme celles de livraisons de repas ou véhicules avec chauffeur (VTC) - Uber, Deliveroo ou encore Bolt. Couverture sociale, congés payés, prestations chômage : étant traités comme indépendants par défaut, ces millions de livreurs et chauffeurs peinent à bénéficier du droit du travail comme n'importe quel employé. Des tribunaux nationaux ont rendu dernièrement plus d'une centaine de décisions sur cette question, et que des centaines d'autres sont toujours en attente.

Si les jugements, de l'Espagne aux Pays-Bas, ont pour la plupart requalifié comme salariés les travailleurs concernés, d'autres décisions vont en sens contraire : un tribunal belge a débouté mercredi 8 décembre plusieurs dizaines de coursiers Deliveroo, refusant de reconnaître que la plateforme leur accordait un contrat de travail. En France, Uber fait l'objet depuis 2015 d'une enquête pour "travail dissimulé" sur ses chauffeurs VTC.

Et ces plateformes comprennent aussi des services en ligne, comme la traduction : en tout, ce secteur regroupe quelque 500 entreprises et 28 millions de travailleurs en Europe. Selon la Commission européenne, ce chiffre pourrait même grimper à 43 millions à l’horizon 2025, et actuellement, 5,5 millions de personnes seraient qualifiées à tort d’indépendant, estime-t-elle. Face à l’ampleur du phénomène, elle souhaite clarifier leur statut et a dévoilé jeudi un arsenal de propositions, notamment la mise en place de critères à l'échelle de l'UE pour déterminer si ces travailleurs sont salariés.