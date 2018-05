Un 1er mai sous la neige en Haute-Garonne

Même si le temps s'améliore, l'hiver ne semble pas vouloir quitter certains villages en haute altitude. A Gouaux-de-Labroust, en Haute-Garonne, 20 à 30 centimètres de neige sont tombés, recouvrant ainsi le paysage d'un manteau blanc en ce 1er mai. Si pour les Pyrénéens "pur jus" ces changements de temps brutaux ne sont pas choses nouvelles, les vacanciers, eux, sont un peu plus surpris. Ici, même si on aime la neige, on attend tout de même le soleil.



