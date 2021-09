Un an après l'assassinat de Samuel Paty, des commémorations et un prix à son nom

Un an plus tard, le 16 octobre 2021, la France va commémorer la disparition brutale du professeur , âgé de 47 ans au moment de l'attaque. "Il y aura des commémorations, avec une plaque au ministère", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, invité sur LCI, jeudi 23 septembre. "Il y aura aussi un prix Samuel Paty, donné par les professeurs d'histoire-géographie."

Pensé avec la famille de l'enseignant, le prix Samuel Paty, qui sera remis l'automne 2022, a été créé par l'Association des professeurs d'histoire et de géographie (APHG) pour lui "rendre hommage". Proposé aux élèves de collège et à leurs enseignants, il sera organisé annuellement "autour d'un thème annuel articulé aux programmes d'EMC" dans le but de "favoriser la cohésion et la coopération grâce à un projet de classe".

Pour sa première édition, les collégiens seront invités à proposer un projet, sur tout type de support, répondant à la question : "Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ?".