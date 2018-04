Un an après, la mémoire de Xavier Jugelé honorée

Ce vendredi 20 avril, les compagnons d'armes et les proches de Xavier Jugelé sont venus sur les Champs-Elysées pour lui rendre hommage. En effet, il y a un an, jour pour jour, le capitaine de police était abattu par un djihadiste parce qu'il incarnait notre Etat. Emmanuel Macron a donc dévoilé une plaque commémorative en la mémoire du policier tué. Dans la foulée, le chef de l'Etat a décoré les 5 coéquipiers de Xavier de la médaille de l'Ordre national du mérite.



