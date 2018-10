Un an après #MeToo, il n'est pas encore trop tard pour présenter des excuses

Pour Capucine, la situation est un peu différente. Elle aurait aimé, comme Laura, obtenir une réponse à ses sollicitations. Mais elle n'a eu droit qu'au silence. Capucine a vécu plusieurs années en couple, dans un contexte de violences sexuelles et psychologiques. "Je m'en suis rendue compte qu'après notre rupture" nous dit-elle. On est en septembre 2017. #MeToo n'a pas encore éclaté. Après une intense réflexion, un suivi spécialisé auprès d'associations et de professionnels, elle décide d'envoyer un "long mail" à son ex-compagnon. "J’attendais une réponse, j’aurais aimé des excuses. Pour écrire ce mail, il m'a fallu un ou deux mois et pas mal d’efforts." Et puis au mois d’octobre, voilà que le monde découvre le scandale Weinstein. "Il en a forcément entendu parler." Mais toujours aucune réaction. "Depuis, j’ai reçu trois messages de sa part me transférant des documents EDF ou me souhaitant un joyeux anniversaire, comme s’il n'avait pas lu ce que je lui avais écrit. Maintenant, je dois me reconstruire sans réponse de sa part. Je pense qu’il ne s’excusera jamais."





La confrontation peut être une étape pénible et douloureuse, même si la victime prend les devants. Samya pensait en avoir terminé avec la sienne, mais c'était sans compter sur #BalanceTonPorc. "J'avais 18 ans, nous étions dans une relation sérieuse. Je ne m'en rendais pas compte, mais il m'agressait de manière quasiment systématique dans nos rapports. Je l'ai compris au moment où j'en ai presque vomi, pendant l'acte. Je lui en ai parlé, il s’est excusé. Mais ensuite, il a continué." Samya devance elle aussi #MeToo. "Dès la fin de notre relation, je l'ai confronté. Je lui ai dit que ce qu’il m’avait fait avait eu des impacts impressionnants sur ma vie et ma sexualité. Il semblait comprendre et m’a assuré que ce n'avait jamais été volontaire." Et puis, peu de temps après, lorsque #BalanceTonPorc débarque en France, la jeune femme raconte son histoire sur les réseaux sociaux. "Et là, son comportement a radicalement changé. Il ne m’a jamais confrontée directement, mais il a contacté mes amis proches. Il s’est défendu en disant que je faisais de la diffamation. Il était peiné que dans les commentaires, des amis le reconnaissent et me soutiennent. Il a réussi à m’isoler, certains copains m’ont tourné le dos après cela."