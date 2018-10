Un an après #MeToo, 600 femmes appellent à marcher contre les violences sexistes et sexuelles le 24 novembre

De la comédienne Eva Darlan à l'ancienne ministre Cécile Duflot en passant par la journaliste et militante Rokhaya Diallo, la philosophe Geneviève Fraisse ou encore les députées Clémentine Autain et Erika Bareigts, les 600 signataires du texte, à l'initiative de la militante Caroline de Haas, entendent dire haut et fort "dire haut et fort" qu'il faut en "finir avec toutes les violences sexistes et sexuelles". Leur message ? "Nous en avons plus qu'assez. L'impunité doit cesser".





"Nous marcherons le 24 novembre car nous sommes convaincues que si nous faisons reculer ces violences, nous ébranlerons ce système injuste que nous subissons toutes à des degrés divers", peut-on lire dans la tribune, qui égraine les motivations de ce mouvement de femmes mobilisées autour du hashtag #NousToutes. Une pétition de soutien intitulée "Nous marcherons le 24 novembre contre les violences sexistes et sexuelles", a également été mise en ligne.