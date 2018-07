Un apéro pour la victoire

Ce jour, Cyril nous présente la recette du gaspacho des Bleus. Pour réaliser cette soupe espagnole, découper un poivron, des tomates, de l'oignon frais et de l'ail. Ajouter ensuite des morceaux de reste de pain et arroser généreusement d'huile. Rajouter un peu de vinaigre puis, laisser reposer une heure minimum et mixer le tout. Pour finir, mettre un peu de bleu par-dessus et c'est prêt. Quelques trucs et astuces pour faciliter la recette et comment faire des cookies "et 1 et 2 et 3" sont également à découvrir dans la vidéo ci-dessus.



Ce dimanche 15 juillet 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous fait une cuisine Bleu Blanc Rouge. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 15/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.