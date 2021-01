Un camion siglé Pfizer se retrouve dans le décor ? Gare à cette photo manipulée

À l'époque, le journal régional indique qu'une voiture et un poids lourd "se sont percuté au cours d'une manœuvre de dépassement. Le camion a terminé sa course dans le talus, la voiture a pu s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence". La scène, apprend-on également, s'est déroulée "sur l'autoroute A4", au niveau "du kilomètre 432 dans le sens Paris-Strasbourg", glisse L'Alsace. Les clichés réalisés par le photographe du quotidien lorrain sont sans appel : ils montrent le camion sous tous les angles et mettent en évidence le fait que la remorque ne comporte aucun logo. La photo partagée sur Facebook est présente, dans sa version initiale. On note par ailleurs que le logo présent à la base sur la portière a été dans un premier temps supprimé par ordinateur, afin que celui du laboratoire soit par la suite apposé, faisant écho à celui de la remorque.

Les messages qui relaient cette image s'avèrent donc trompeurs, et ne sont aucunement liés à l'épidémie actuelle ou à la campagne de vaccination. Il faut d'ailleurs préciser que le transport des vaccins fait l'objet d'une surveillance toute particulière et d'une organisation rigoureuse, précisée par une note interministérielle envoyée aux préfets et aux Agences régionales de santé.

En pratique, afin d'éviter toute tentative de vol, les camions sont escortés "par des voitures de police, banalisées ou non", rapporte Sud Ouest. Un convoi survolé par des drones. Quant aux itinéraires empruntés, ils varient chaque jour, tandis que les chauffeurs tenus au secret ne peuvent réaliser aucune pause sur leur trajet. Pas d'arrêt sur les aires d'autoroutes non plus, afin de ne pas exposer la cargaison à d'éventuels vols. Outre des larcins, les autorités craignent de possibles actions menées par les opposants aux vaccins, et souhaitent enfin de prémunir de toute menace terroriste.