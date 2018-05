Un camp de migrants a été démantelé à Paris

C'est la 35ème évacuation en trois ans. Un camp de migrants au nord-est de Paris a été démantelé dans la matinée du 30 mai. La moitié des plus de 1 000 réfugiés qui s'y trouvait va être hébergée dans des structures d'accueil comme les gymnases et l'autre en Île-de-France. Deux autres campements de la capitale vont également être évacués dans les jours qui viennent.



