Un centre de formation au sauvetage en milieu périlleux à Florac

Le Grimp de Florac, dans le département de Lozère, est l'un des seuls centres français de formation à l'intervention en milieu périlleux. Celui-ci propose des stages qui permettent aux pompiers d'apprendre de nouvelles techniques et de se familiariser aux moyens de sauvetage. Les formateurs les initient également à l'utilisation des nouvelles technologies. Le centre accueille environ 180 stagiaires chaque année.



