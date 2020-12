Un décret ouvre-t-il vraiment les voies de bus aux scooters et motos électriques ?

Plusieurs sites ont relayé ces derniers jours une information selon laquelle les scooters (et motos) électriques pouvaient désormais circuler en toute légalité sur les voies de bus, qui leur étaient jusqu'à présent interdites. "La parution d'un décret dans le Journal officiel du 20 novembre 2020 précise que les deux-roues et autres véhicules électriques sont considérés comme à très faibles émissions", indique par exemple Sortir à Paris. "C'est précisément pour cela qu'ils sont désormais autorisés à circuler sur les voies de bus de la capitale au même titre que les taxis." Si le texte auquel il est fait référence est le bon, il est néanmoins trop tôt pour tirer de telles conclusions.

Les scooters électriques pourraient désormais circuler sur les voies réservées aux bus et taxis pour éviter le trafic, a annoncé le site Service public. Une modification du Code de l'environnement permet à ces véhicules très peu polluants de bénéficier notamment "de conditions de circulation et de stationnement privilégiées". Cela ne signifie pas pour autant que ces scooters et autres motos électriques peuvent emprunter dès aujourd'hui l'ensemble des voies de bus.

Et pour cause : "Il revient désormais aux autorités locales d'autoriser l'accès à ces voies au cas par cas, selon la loi d'orientation des mobilités votée fin 2019", remarque l'AFP. Un point de détail essentiel, puisque par défaut ces accès restent interdits. Une précision qui a échappé à certains sites et qui pourrait causer des surprises aux usagers qui se penseraient désormais dans leur bon droit.