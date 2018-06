Un des 120 bicornes de Napoléon, retrouvé sur le champ de bataille de Waterloo, adjugé à 350.000 euros à Lyon

Il aurait été ramassé après la défaite sur le champ de bataille de Waterloo par un capitaine des dragons hollandais et s'est ensuite transmis de génération en génération jusqu'à la fin du siècle dernier, où il a été vendu à l'actuel propriétaire qui est un collectionneur (français) d'objets historiques", a raconté Etienne De Baecque, commissaire-priseur de la maison de ventes De Baecque et Associés. "C'est un chapeau assez simple, en feutre comme tous les chapeaux de Napoléon. On voit les outrages du temps, quelques usures. Il a quelques éléments caractéristiques: Napoléon ne supportait pas le bandeau intérieur (sa basane) qui est donc toujours enlevé", a-t-il ajouté.