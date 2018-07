Un dimanche de canicule

Ce dimanche 1er juillet 2018, nous avons enregistré 34°C à Paris et 32°C à Lille. Mais c'est dans la vallée du Rhône qu’il a fait le plus chaud avec 36°C. Le Rhône est même en alerte canicule jusqu'à lundi 2 juillet. Afin de fuir cette première vague de chaleur de l'été, certaines personnes ont choisi les lieux les plus frais, comme les musées et les salles de cinéma. D'autres en ont profité pour aller à la plage.



