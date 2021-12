Un doublement de la population africaine est-il annoncé d'ici à 2050 ?

Les flèches vertes montrent l'écart possible en fonction des différentes hypothèses retenues, avec une population africaine qui devrait progresser pour atteindre 2,2 à 2,7 milliards d'habitants. Jordan Bardella, lorsqu'il évoque un doublement, n'avance donc pas des éléments fantaisistes.

Afin de croiser les sources, il est également possible de se pencher sur les éléments fournis par "Population et Sociétés", un bulletin d'information scientifique réalisé par l'Institut national français d'études démographiques. L'Ined rappelait ainsi en 2019 que la population mondiale "a été multipliée par plus de sept au cours des deux derniers siècles et devrait continuer à croître jusqu’à atteindre peut-être 11 milliards à la fin du XXIe siècle". Des tableaux permettent d'offrir diverses projections, pour l'Afrique notamment. D'ici à 2050, les démographes tablent sur une population de 2,49 milliards de personnes sur le continent, un constat qui concorde avec celui proposé par les Nations unies.

Si Jordan Bardella fait ici référence à des prédictions sérieuses, notons toutefois qu'il faut faire preuve d'une certaine prudence en évoquant ces trajectoires démographiques. La multiplication des événements climatiques extrêmes peut en effet avoir un impact majeur sur certains territoires. Sans parler des conflits, susceptibles de faire de nombreuses victimes parmi les populations, ou encore des épidémies. Autant d'aléas que les modèles statistiques peuvent difficilement anticiper.