Un examen trop difficile pour les VTC ?

Depuis l'an dernier, une loi oblige les chauffeurs VTC a passer un examen. Des épreuves assez similaires à celles des taxis : gestion, code de la route, anglais et culture générale. L'examen est tellement difficile pour les VTC que sur 12 406 candidats, 10 700 ont été recalés. C'est à peine mieux qu'à l'ENA ou à Polytechnique. Pour la fédération des entreprises VTC, l'examen mis en place en janvier 2017 est tout simplement inadapté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.