Un jour, une idée : Marine Quenin œuvre contre les clichés sur la laïcité

Nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur créativité au service de l'Homme. Nos équipes se sont notamment rendus sur le plus grand campus de start-up au monde, la station F, à Paris. Après de brillantes études de commerce, Marine Quenin a choisi d'œuvrer contre les clichés sur la laïcité. À travers des jeux et des dessins animés, elle éduque les enfants dès leur plus jeune âge.



