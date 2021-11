Un lecteur de QR code sur un distributeur de billets ? Rien à voir avec le Covid-19

À quoi doit servir ce lecteur de QR code ? Pour le savoir, LCI s'est rapproché de la Banque cantonale vaudoise, dont on reconnaît le logo sur le distributeur. Celle-ci nous précise que "ces dispositifs permettront aux clients d'effectuer des retraits (et des versements) d'argent liquide en utilisant leur téléphone mobile (identification via l'application de la Banque)". Et ajoute qu'il "s'agit d'une fonction supplémentaire (qui sera progressivement activée en 2022 - 2023)". Elle sera "proposée en complément des opérations effectuées à l'aide d'une carte, qui resteront bien entendu possibles".