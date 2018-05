Un menu so British !

Ce jour, Cyril nous présente la recette du fish and chips version "light". Pour la réalisation, utiliser des petits pois à la place des chips. Faire de la poudre avec les cosses de petits pois, et faire du jus avec une partie dans lequel les petits pois vont être cuits. Les diviser en deux et faire une purée avec la moitié qu'on aura juste mixée. Préparer une gelée à la bière et verser le reste de la boisson dans un mélange de farine, de fécule et de levure. Tremper le poisson dans la mixture et ne le paner que d'un seul côté. Il ne reste plus qu'à dresser l'assiette. Retrouvez également en images, la recette de la pièce montée à base de sureau et de citron.



Ce samedi 19 mai 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous propose un menu à l'anglaise avec une pièce montée à base de sureau et de citron en dessert. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 19 mai 2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.