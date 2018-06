Un mois de mai de tous les records

Durant ce mois de mai, plusieurs records ont été battus. Par exemple, on a enregistré un record absolu d'impacts de foudre au sol, soit plus de 180 000. Le dernier record remonte à mai 2009 avec seulement 84 000 impacts. Ce mois de mai était également particulièrement chaud, avec 1,5°C au dessus des normales. Nous avons eu des excédents de soleil mais aussi des records de pluie pour un mois de mai normal. Les experts vont lancer une étude pour savoir si on peut faire un rapprochement avec le réchauffement climatique.



