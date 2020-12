"Un Noël avec un morceau de pain et une tranche de bacon" pour les routiers coincés à Douvres

"J’essaie de ne pas trop penser à la famille, parce que c’est très dur", nous confie-t-il, la gorge serrée, alors qu'il attend plus ou moins patiemment son tour, depuis lundi, pour se faire tester et espérer ensuite embarquer à bord d'un ferry en direction des côtes françaises. "Je vais fêter Noël dans 2m² avec le minimum. Ça va être un Noël avec un morceau de pain et une tranche de bacon", résume-t-il, las. "Ça aurait été n’importe quelle autre fête… Mais nous, les routiers, on ne manque jamais Noël." En plus d'être privé de ses proches, Sébastien Grenet est aussi quasiment privé de communication avec le monde extérieur, le réseau étant saturé.

Dans sa solitude, le Bourguignon a réussi à trouver trois autres routiers français, qu'il a pu rejoindre avec son camion. Les quatre stationnent désormais l'un derrière l'autre dans la file d'attente. "Ça nous permet d’être moins seuls, même si on ne se voit pas beaucoup car on essaie de rester le plus possible confinés dans nos cabines par rapport au Covid-19. Je n’ai pas envie d’être contaminé et de ramener le virus chez moi", rapporte-t-il.