Un nouveau contrôle technique, plus cher, entrera en vigueur le 20 mai

Ce sujet concerne les 38 millions d'automobilistes français. À partir du 20 mai 2018, les règles du contrôle technique changeront. Désormais, cet examen obligatoire sera plus rigoureux, plus long et plus coûteux. Face à ce surcoût annoncé, beaucoup de propriétaires ont avancé la date de leur prochaine visite. En conséquence, les garages sont pris d'assaut.



