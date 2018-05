Un père sauvé dans l’Orne par son fils de 5 ans : comment apprendre à nos enfants à avoir eux aussi les bons réflexes ?

On le sait, l'apprentissage pour les plus jeunes passe souvent par le jeu. Résultat, il existe aussi une façon très ludique de leur enseigner les gestes qui sauvent. Ainsi, les sapeurs-pompiers de France, en partenariat avec AG2R La Mondiale, ont développé une plateforme ludo-éducative Sauvequiveut.fr pour tester gratuitement ses connaissances. Que faire lors d’un incendie ? D’une inondation ? Face à un arrêt cardiaque ? En cas d’hémorragie ? À travers une succession de missions très réalistes, le jeu permet de vérifier si vous avez les bons réflexes en cas de danger. Et en cas de mauvaise réponse, pas de panique, la plateforme donne toutes les infos pour les acquérir.





On trouve également certains jeux de société à l'image de "A la rescousse" (Abeilles Editions), pour les 7 ans et plus. Le but, réussir sa mission le premier en complétant sa trousse de secours au plus vite tout en répondant à des questions et en réalisant des actions sur les gestes qui sauvent. Ou encore le jeu de 7 familles Secoury (Toutallantvert.com). Un jeu de 7 familles classique avec un quiz pour savoir comment éviter les accidents domestiques et quelle attitude adopter face aux dangers de la vie courante.