PSA : les syndicats donnent leur accord au premier projet de rupture conventionnelle collective

La procédure était tombée à l'eau chez Pimkie, mais elle va se concrétiser chez PSA. Le projet de 1300 ruptures conventionnelles collectives présenté par le constructeur automobile PSA a reçu l'aval d'une majorité de syndicats, a-t-on appris jeudi de sources syndicales. Une première application de ce dispositif de départs volontaires issu de la récente réforme du code du travail.





Quatre syndicats sur six (FO, CFDT, CFTC et GSEA) totalisant ensemble plus de 58% des voix, ont indiqué vouloir signer le projet d'accord. Ce dernier prévoit en outre autant d'embauches en CDI en 2018. La CGT (19,6%) s'y oppose, la CFE-CGC (19,4%) n'a pas fait connaître sa position.