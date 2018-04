Un rapport sénatorial dézingue la proposition de réduire la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires

Les parlementaires jugent par ailleurs absurde la "clause de rendez-vous", fixé par le gouvernement au 1er juillet 2020, afin d’évaluer l’utilité de la mesure. "Une telle évaluation aurait dû avoir lieu avant la généralisation de cette mesure à l’ensemble du territoire, sur la base d’une véritable expérimentation", souligne le rapport.





Les trois sénateurs dénoncent enfin l’absence de concertation au niveau local. C’est pourquoi ils proposent "que cette décision soit décentralisée au niveau des départements, afin de l’adapter aux réalités des territoires, et qu’y soient associés les acteurs pertinents". Cela pourrait se faire via des "conférences départementales de la sécurité routière", co-présidées par les présidents de conseil départemental et les préfets de département. Leur rôle serait "d’identifier les routes ou les tronçons de route accidentogènes pour lesquels une réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h permettrait de réduire le nombre d’accidents de manière certaine", suggère le rapport.