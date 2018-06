Un squelette de dinosaure inconnu en vente aux enchères à Paris

Un dinosaure prédateur de la période jurassique s’expose au premier étage de la Tour Eiffel à l'occasion d’une vente aux enchères prévue lundi 4 juin. Vieux d'à peine 150 millions d'années, son squelette fait partie d’une espèce encore inconnue. Le carnivore ressemble à la fois au T-Rex et à l'Allosaure.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.