Un système de "déclaration préalable" pour les TER entre Paris et la Bourgogne envisagé par la SNCF

Selon lui, le nouveau système de tarification, concernant en particulier les jeunes, serait à l'origine de la pagaille survenue lors du week-end de Noël : "C'est le succès de cette mesure qui a débordé" a-t-il expliqué au micro de RTL.





"On serait plutôt partisans de dire que le billet, pour ces jours de grands départs, est affecté à un train. Ce qui nous permet de dire, à un moment donné, 'on ne peut plus les vendre, le train est complet'. Ce n'est pas une réservation", résume ainsi Michel Neugniot à RTL.