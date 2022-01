Un tiers des occupants des logements sociaux sont-ils immigrés, comme l’assure Jordan Bardella ? iStock

ÉTRANGERS - Le président par intérim du RN affirme régulièrement que la préférence nationale, qu’il défend, n’existe pas dans les logements sociaux qui sont occupés à 31% par des personnes immigrées. La dernière grande enquête de l'Insee à ce sujet indique un taux moindre.

Pour contrôler l’immigration, Marine Le Pen souhaite inscrire une préférence nationale dans la Constitution, afin que les citoyens français aient la garantie d'être prioritaires pour accéder à un emploi ou un logement. Et pour démontrer que ce n’est pas toujours le cas, Jordan Bardella a pris l’exemple des logements sociaux ce jeudi 13 janvier. "On peut déplorer que 31% de ceux qui aujourd’hui d’après l’Insee occupent un logement social soient des immigrés", a alors affirmé le président par intérim du RN sur le plateau de Cnews. Une situation anormale, d’après lui : "Le logement social est une aide sociale et il est bien normal qu’il aille en priorité à ceux qui cotisent et qui le paient". Mais est-ce vrai pour autant ?

Puisque Jordan Bardella cite des chiffres de l’Insee, tentons de les retrouver parmi les nombreuses études pondues par l’institut. La dernière enquête exhaustive sur le logement remonte à plus de dix ans. Publiée en 2017, cette étude sur "les conditions de logement en France" de plus de 200 pages se fonde sur des chiffres collectés en 2013. La limite ici réside dans le fait que ce qui était vrai à l’époque ne l’est peut-être plus aujourd'hui. Mais regardons tout de même ce que représentaient les immigrés dans la part des locataires de logements sociaux, cette année-là. "En 2013, selon l’enquête Logement, 2,7 millions de ménages immigrés et 25,3 millions de ménages non immigrés vivent en France métropolitaine", peut-on lire en page 75. Et sur ces 2,7 millions de ménages immigrés, 34% étaient locataires dans le secteur social… Soit 918.000 ménages, d'après les calculs de l’Insee, contacté à ce propos.

34% des ménages immigrés louaient un logement social en 2013, d'après l'Insee − Insee, enquêtes Logement

Ensuite, pour identifier la proportion des occupants immigrés dans le secteur social locatif, il s’agit d’avoir le nombre total des ménages louant ce type de logement. Page 26 de ce même rapport, l’Insee donne le détail : "En 2013, sur 28 millions de résidences principales métropolitaines, 11,1 millions sont occupées par des locataires : 4,6 millions dans le parc social, 6,5 millions dans le secteur libre, 16,2 millions par des propriétaires et 0,7 million par des ménages logés gratuitement". Au total, 4,6 millions de ménages étaient donc locataires dans le parc social, parmi lesquels 918.000 étaient des ménages immigrés. Ce qui correspond à 19,9% des occupants de logements sociaux à l'époque, et non à 31% comme avancé actuellement par Jordan Bardella.

Mais alors à quoi faisait référence l’élu en évoquant qu’un tiers des occupants de logements sociaux étaient immigrés ? À cela, l’Insee est en mesure de livrer une explication : "Ce chiffre recouvre les personnes dites étrangères, c'est-à-dire celles vivant en France qui ne sont pas de nationalité française. Une personne est immigrée si elle vit en France et est née à l'étranger de nationalité étrangère. Un ménage immigré se définit comme un ménage dont la personne de référence est immigrée." Ce qui induit qu’une personne immigrée peut avoir acquis la nationalité française et être toujours qualifiée ainsi, à la différence d'une personne étrangère. Jordan Bardella confond donc personnes étrangères et personnes immigrées et gonfle la part réelle des occupants immigrés de logements sociaux - une donnée qui trouve cependant elle-même ses limites dans son ancienneté.

