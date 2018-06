Un tour du monde en solitaire en voile, dans les mêmes conditions qu'il y a 50 ans

C'est en 1968 que s'est tenu le premier tour du monde en solitaire en voile. Pour fêter les 50 ans de cet événement, 18 skippers partiront des Sables-d’Olonne, en Vendée, ce dimanche 1er juillet, pour relever le même défi. Le parcours sera celui du Vendée Globe mais les bateaux seront plus petits et ils n'auront droit à aucune technologie moderne, comme il y a 50 ans de cela. Jean-Luc Van Den Heede se prêtera au jeu. Comme ses concurrents, il devra passer 250 jours seul avant de remettre pied à terre.



