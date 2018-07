Un violent orage a frappé Périgueux

En vingt minutes, trois semaines de pluies se sont abattues sur Périgueux, en Dordogne. Les vents ont soufflé à plus de 120 km/h et ont arraché des branches d'arbres que les équipes techniques ont ramassé depuis la matinée du 5 juillet 2018. Le violent orage a provoqué d'énormes dégâts matériels, notamment l'effondrement d'une partie de la toiture du musée de Gallo-romain. De nombreux quartiers de Périgueux sont privés d'électricité et plus de 700 techniciens ont été déployés pour rétablir la situation.



