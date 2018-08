Une appli pour répartir équitablement les tâches domestiques dans votre couple

“Je fais tout ici !” “Tu n’avais qu’à me demander !” “Tu pourrais m’aider plus !” Ces reproches vous sont familiers ? Si les tâches ménagères sont source de disputes dans votre couple, sachez déjà que vous n’êtes pas seule. Seule et non pas seul, car au vu de la dernière étude Insee sur "la répartition du travail domestique" dans un foyer, les femmes assumaient encore 60% (en couple sans enfants) à 70% (en couple avec plusieurs enfants) des corvées en 2010. Pourtant, la même étude constate aussi que “depuis vingt-cinq ans, l'écart de situation entre les hommes et les femmes s'est réduit”. Malheureusement : "c’est pour l'essentiel du fait de la diminution du temps passé par les femmes aux tâches domestiques et non d'une augmentation du temps masculin.” Alors, comment changer les choses en 2018 ?





C’est une question à laquelle Julie Hebting essaye de répondre. Cette jeune maman s’est appuyée sur son expérience personnelle pour créer l’association Maydée, dans le but d’aider les gens "à s’affranchir des rôles genrés qui leurs sont encore aujourd’hui très souvent attribués, notamment dans la répartition des tâches domestiques". La prochaine étape ? Une application mobile. Son développement s’organise autour de cinq objectifs : compter, analyser, dialoguer, valoriser et répartir.