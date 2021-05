"Une bière en terrasse, ça fait des semaines qu'on en rêvait"

"Le demi en terrasse, ça fait des semaines qu'on en rêvait. Alors soleil ou pluie, on s'est mis à l'abri et on en profite. On a commencé l'apéro à 17 heures, pour faire durer le plaisir. A 20h45, on devra partir. Je suis indépendant je finirai ce que j'ai à faire après, à la maison", explique Sacha, 32 ans.

Zoë rêvait de son Spritz. "On aurait aimé le soleil mais on ne va pas se plaindre. On est là avec les copains. C'est cool". Depuis la fin d'après-midi, la plupart des terrasses de la capitale se remplissent à vitesse grand V. "Il y vraiment une bonne ambiance. On entend les gens rire, échanger, c'est très agréable d'avoir de la vie après toutes ces semaines de fermeture", insiste un patron de café du marais.