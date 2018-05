Une campagne "anti-malbouffe" pour faire la promo de la signalétique Nutri-Score

Reste que cet outil de prévention du surpoids et des maladies cardiovasculaires, dont l’affichage reste facultatif, peine à s’imposer sur les emballages. Plusieurs grandes multinationales (Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Mondelez et Unilever) refusent cet étiquetage nutritionnel, tout comme Alliance 7, fédération des produits de l’épicerie et de la nutrition. Ils proposent un autre système inspiré des "feux tricolores" britanniques. Au lieu d’afficher le score pour 100 grammes, ils le calculent en fonction d’une portion, notation très variable d’un produit à l’autre. Mais les associations de consommateurs, comme L'UFC-Que Choisir, jugent ce dernier moins clair pour les consommateurs. que Nutri-Score.