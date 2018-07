Une conductrice agressée sexuellement par un client : comment Uber protège-t-il ses chauffeuses ?

Elle détaille : "Que l'incident concerne un passager ou bien un conducteur, dans les deux cas, ils peuvent le signaler via l'application pour nous alerter et décrire ce qui s'est passé. À partir de là, notre équipe entre en contact avec les deux parties pour recueillir les informations. Si la victime n'est pas allée porter plainte, on lui explique les démarches. On lui conseille de communiquer aux policiers, pendant la déposition, une adresse mail sur laquelle nous sommes joignables : nous collaborons avec la police et pour que nous puissions divulguer des informations privées, il faut que les autorités nous en fassent la demande."





Par ailleurs, ajoute-t-elle, "une équipe dédiée gère les réquisitions judiciaires pour aider au mieux la police. En cas d'incidents extrêmement graves, comme des viols ou des accidents fatals, une autre équipe intervient et peut prévenir pro-activement la police." Dans tous les cas, conclut la responsable, lorsqu'un chauffeur rapporte un incident, le compte du client est désactivé.

En France, au moins un conducteur VTC a été suspendu pour viol. En 2015, il a porté plainte contre Uber pour dénonciation calomnieuse.





Concernant cette affaire survenue à Villejuif, le parquet de Créteil n'a pas indiqué si la victime avait porté plainte.