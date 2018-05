Une école contre les fake news sur Internet

Ces mensonges et ces manipulations, que certains appellent "fake news", circulent sur Internet et les réseaux sociaux. Aussi, nos enfants y sont exposés dès le plus jeune âge. Alors, les journalistes et les citoyens se posent quotidiennement la même question : comment reconnaître ces fausses informations ? Nous avons rencontré une enseignante qui aide ses élèves à faire le tri.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.