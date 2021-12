Une école française aux performances "médiocres", selon la Cour des comptes

Les Sages de la rue Cambon jugent que les réformes pédagogiques, l'accroissement des moyens - près de 110 milliards d'euros en 2020 - et les résultats des évaluations "n'ont pas permis d'améliorer la qualité du système éducatif français." Dans la dernière enquête TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), publiée en décembre 2020, les petits Français se classent dans la moyenne basse européenne dès qu'il est question de mathématiques ou de sciences.

La raison de cet échec : un système éducatif trop centralisé et trop encadré, décrié par la Cour. Pour produire leurs effets, les réformes "ont besoin d'une refonte des modes d'organisation du système scolaire", explique-t-elle avant de donner quatre leviers d'action. Premier d'entre eux, elle suggère une "adaptation plus forte aux contextes locaux et aux profils des élèves".