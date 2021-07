Une hausse significative des noyades en juin avec le relâchement post-confinement

Entre le 1er juin et le 25 juillet 2021, les deux catégories d'âge les plus représentées parmi les noyades accidentelles étaient les enfants âgés de moins de 6 ans (23%) et les personnes âgées de 65 ans et plus (24%).

Les noyades suivies de décès en cours d'eau et plan d'eau ont représenté 45% du total des décès par noyades accidentelles. Contrairement à la même période en 2018, ces décès n’ont pas seulement concerné les adultes, mais aussi les enfants et les adolescents.

Les régions du littoral, notamment la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l'Occitanie, comptent le plus grand nombre de noyades accidentelles.