Une jeune maman se confie sur son burn-out maternel sur Facebook, son message devient viral

La dépression touche plus de 300 millions de personnes dans le monde, soit une augmentation de 18% de 2005 à 2015. L’OMS (Organisation mondiale pour la Santé) estime que les troubles dépressifs représentent le 1er facteur de morbidité et d’incapacité sur le plan mondial. Pourtant, cette maladie reste taboue : “la dépression est quelque chose dont les personnes ‘fortes’ ne parlent pas car elles ne veulent pas passer pour des ‘faibles’” écrit Brittany Ernsperger. La maman de 25 ans tient donc à adresser un puissant message d'encouragement aux personnes qui, comme elle, sont dépressives. “Vous n’êtes pas faibles. Vous avez été forts pendant si longtemps et traversé tant de choses, que votre corps a besoin d’une pause. Je m'en fiche que la seule chose que vous ayez faite aujourd'hui, c'est de mettre du déodorant. Je suis fière de vous pour ça. Bien joué. Je suis de votre côté." écrit-elle.





Le message, publié le 30 juin, est rapidement devenu viral. Partagé plus de 207.000 fois, il a reçu plus de 800 commentaires, majoritairement de femmes avouant se reconnaître dans les mots de Brittany, qui présentent tous les symptômes du burn-out maternel. Elles la remercient d'être si sincère et d'avoir brisé le silence. Face au nombre de réactions, Brittany a actualisé son message. Elle invite les femmes qui ressentent la même chose qu'elle à lui envoyer une demande d'ajout en ami, pour en parler et s'entraider, "pour trouver une solution ensemble". Elle assure ne chercher aucune sympathie, et conclut simplement par "Je suis là pour vous".