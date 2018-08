Une mère et son fils autiste et épileptique débarqués d'un vol Dubaï-Lyon

L'équipe aurait même menacé de demander l'intervention de la police si la famille refusait de quitter l'appareil à destination de Lyon. La mère d'Elias, journaliste pour Euronews, poste dans la foulée une vidéo sur Twitter de la situation à bord.





De retour dans le terminal, la famille Kumar découvre qu'il n'y a plus aucun vol à destination de Lyon. Il faudra attendre de longues heures pour qu'un vol le lendemain soit confirmé pour Genève. Conséquence : une nuit d'hôtel aux frais de la compagnie Emirates… mais pas le vol Genève-Lyon, d'un total de 646 euros pour la famille. Contactée par Euronews dans le cadre d'un article, la compagnie Emirates a précisé être "sincèrement désikée de l'angoisse et de la gêne causées à Mme Kumar et sa famille". Une famille qui, de son côté, n'a pas été contactée par la compagnie.