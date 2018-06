Une nouvelle alerte orage dans l'ouest du pays

Alors que dans certaines régions, la matinée du 3 juin était ensoleillée, une dépression qui arrive de la façade atlantique va se transformer en orages d'une forte intensité. Ils commenceront vers midi et se déplaceront vers le centre et le centre-est. Les régions du Nord et de la Franche-Comté seront touchées dans la même soirée du 3 juin. Des pluies diluviennes, des rafales de vents et de la grêle risquent de s'abattre sur ces régions citées donc la prudence est de rigueur.



