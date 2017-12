Une panne de courant a interrompu le trafic à la gare Saint-Lazare, la SNCF évoque un "circuit ancien" et "fragile"

Du côté des utilisateurs, Jean-Claude Delarue, membre de la fédération des usagers de transports, évoque une négligeance du réseau francilien, au profit de la construction du Grand Paris Express. En direct sur LCI, il parle d'un réseau "délabré" et "d'infrastructures qui lâchent". Il déplore que ces incidents, en plus des retards à répétition, ne pénalisent des voyageurs dans leur emploi. Certains employeurs, selon lui, ne supporteraient plus ces aléas répétés. Les utilisateurs, qui prendraient selon monsieur Delarue "un ou deux trains plus tôt le matin", seraient dans un état "d'exaspération".