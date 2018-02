Une pétition réclame la légion d'honneur aux sauveteurs de l'alpiniste Elisabeth Revol

Interrogé par Le Parisien, Ladislas Poniatowski indique avoir transmis cette demande au groupe d'amitié France-Pologne au Sénat, dont il est vice-président. "Si on peut faire quelque chose, c'est très bien", dit-il. A ce jour, cette pétition est soutenue par un peu plus de 450 signataires.





Si cette opération de secours inédite a permis de sauver Elisabeth Revol, son compagnon de cordée, le Polonais Tomasz Mackiewicz, n’a malheureusement pas connu le sort. Les sauveteurs n'ont pas été en mesure de l'atteindre et ont dû prendre la lourde décision de l’abandonner à plus de 7000 mètres d'altitude. Elisabeth Revol a été évacuée le 28 janvier à Islamabad, au Pakistan, et a depuis regagné la France. Souffrant de gelures aux mains et au pied gauche, elle suit actuellement un traitement particulier pour tenter d'éviter une amputation.