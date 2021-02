Une plateforme d'écoute lancée vendredi pour lutter contre toutes les formes de discriminations

Le gouvernement lance ce vendredi 12 février une plateforme à destination de toux ceux subissant une forme de discrimination liée à l’âge, au genre ou au milieu social. Appelée sobrement "plateforme anti-discrimination", elle avait été annoncée par le président le 4 décembre dernier, lors de son entretien au média Brut. "Aujourd’hui, quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (…) On est identifié comme un facteur de problème et c’est insoutenable", avait souligné Emmanuel Macron, ajoutant que "le seul moyen de bouger, c’est faire ce qu’on a su faire sur d’autres violences : mettre en place une plateforme commune pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale."